SASKİ, Kaynarca Topçu Mahallesi'nde vatandaşlara ait parsellerden geçen içme suyu hattını yeni güzergaha taşıyor. Bin 800 metrelik hattın çapı da büyütülerek bölgenin su iletim kapasitesi artırılıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca Topçu Mahallesi'nde içme suyu altyapısının daha güçlü ve verimli hale getirilmesi amacıyla çalışma yürütüyor.

Bin 800 metrelik proje kapsamında hattın güzergahı değiştiriliyor ve şebekenin kapasitesi artırılıyor.

Mevcut içme suyu hattının vatandaşlara ait parsellerden geçmesi nedeniyle deplase çalışması gerçekleştiriliyor. Hat daha uygun ve güvenli bir güzergâha taşınarak mülkiyetten kaynaklanan sorunların önüne geçilecek. Altyapının gelecekteki bakım ve onarım süreçleri kolaylaştırılırken olası arıza durumlarında ise müdahale süresi kısaltılacak.

Deplase edilen bin 800 metrelik hattın mevcut 50 milimetrelik HDPE şebeke çapı 75 milimetreye yükseltiliyor. Böylece suyun mahalle içerisindeki iletim kapasitesi artırılarak daha dengeli bir şebeke yapısı oluşturuluyor.

Ekipler, bin 800 metrelik hattın imalatını kısa sürede tamamlamak için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Projenin tamamlanmasıyla Topçu Mahallesi'nin içme suyu altyapısı daha güvenli ve güçlü bir yapıya kavuşacak. Böylece kaliteli içme suyu bölgeye kesintisiz ve kayıpsız şekilde ulaştırılacak.