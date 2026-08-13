Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, acil müdahale kapasitesini artırmak amacıyla filosunu güçlendiriyor. 30 istasyon, 675 personel ve 136 araçla hizmet veren teşkilat, 2025'te 21 bin 670 acil olaya müdahale etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, artan acil müdahale ihtiyacına karşı araç filosunu ve personelin sürüş yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa genelinde yangın, trafik kazası, su baskını ve arama kurtarma operasyonları gibi çok sayıda acil duruma müdahale eden itfaiye teşkilatı, 2025 yılında 21 bin 670 olaya müdahale etti. 10 bin 866 kilometrekarelik görev sahasında çalışan ekipler, yoğun trafik ve dar şehir içi yollar nedeniyle yüksek manevra kabiliyetine sahip araçlara ihtiyaç duyuyor.

10 YENİ İTFAİYE ARACI HİZMETTE

Bu ihtiyaç doğrultusunda Bursa İtfaiyesi, 2026 yılında Allison 3000 Serisi tam otomatik şanzımanlı 10 Mercedes-Benz Atego itfaiye aracını filosuna dahil etti.

Araçların hizmete alınmasının ardından Allison Transmission tarafından itfaiye personeline yönelik teknik sürüş eğitimleri de gerçekleştirildi. Eğitimlerde tam otomatik şanzımanların kullanımı, hassas araç kontrolü, dar alanlarda manevra, ani hızlanma ve uzun süreli görevlerde sürücü konforu gibi konular ele alındı.

Allison Transmission Türkiye, Orta Doğu ve CIS Satış Direktörü Berk Gönenç, acil müdahalelerde araç performansının yanı sıra sürücü hakimiyetinin de büyük önem taşıdığını belirtti.

'SÜRÜCÜLERİMİZ ARACA DAHA FAZLA HAKİM OLUYOR'

Bursa İtfaiye Dairesi Başkanı Süleyman Boylu, tam otomatik şanzımanların hızlı ivmelenme ve yüksek hareket kabiliyeti sağladığını ifade etti.

Boylu, kesintisiz güç aktarımı sayesinde vites değişimlerinden kaynaklanabilecek performans kayıplarının önüne geçildiğini belirterek, sürücülerin dikkatlerini tamamen acil duruma verebildiğini söyledi.

Sanayi bölgelerinde yangın riskinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Boylu, araçların yüksek manevra kabiliyeti ve kontrol imkanının ekiplerin farklı koşullarda güvenli şekilde görev yapmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Bursa İtfaiyesi'nin yeni araçlardan elde ettiği operasyonel deneyim, filo yatırımlarına da yansıdı. Teşkilat, Allison tam otomatik şanzımanlı yeni Volvo Trucks FL itfaiye aracı için ihale ve satın alma sürecini tamamladı.

Bursa merkezindeki yangın, arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılması planlanan yeni aracın kısa süre içinde hizmete alınması bekleniyor.