U.S. Polo Assn., License Global'ın 2026 'En Büyük Küresel Lisansörler' sıralamasında tüm spor markaları arasında 1. sırada yer alırken genel sıralamada 22. sıraya yükseldi.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markası U.S. Polo Assn..®, License Global'ın her yıl hazırladığı Top Global Licensor listesinde üst üste ikinci kez en yüksek sırada yer alan spor markası oldu ve NFL Players Association, PGA Tour ve Formula 1'i geride bıraktı. U.S. Polo Assn. bir başka önemli başarıya daha imza atarak eğlence, moda, yaşam tarzı ve spor sektörlerini kapsayan küresel lisansörler listesinde genel sıralamada 22. sıraya yükseldi. Bu başarı, milyarlarca dolarlık markanın dünya genelinde devam eden büyümesini yansıtırken U.S. Polo Assn., 2025 yılında 2,7 milyar dolarlık perakende satışla tüm alanlarda rekor bir yıl geçirdi.

License Global tarafından elde edilen bu son başarı, U.S. Polo Assn.'nin polo sporuyla olan otantik bağı ve uzun vadeli küresel büyüme stratejisinin etkisiyle kaydettiği önemli büyümenin bir başka yılında geldi. 2026 En Büyük Küresel Lisansörler sıralaması, markanın önemli iş birlikleri, perakende büyümesi, dijital ticaret ve tüketici etkileşimi girişimleri aracılığıyla küresel pazarlardaki varlığını istikrarlı biçimde genişletmesiyle elde ettiği başarının devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bu ivmeyi destekleyen önemli girişimlerden biri olarak U.S. Polo Assn., kısa süre önce 'The Polo Shirt: An Icon Born from the Game™' (Polo Tişört: Oyundan Doğan Bir İkon) adlı küresel kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya, modanın en tanınmış stillerinden birine ilham veren polo sporunun otantik rolünü kutluyor. Kampanya aynı zamanda markanın, polo tişörtün doğduğu sporla doğrudan bağlantılı benzersiz konumunu öne çıkararak günümüzün rekabetçi pazarında güçlü bir farklılaşma noktası oluşturuyor.

U.S. Polo Assn. markasını yöneten ve pazarlayan USPA Global'ın Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'License Global sıralamasında dünyanın önde gelen lisans devleri arasında 1 numaralı spor lisansörü konumumuzu korumamız ve genel sıralamada 22. sıraya yükselmemiz, U.S. Polo Assn. açısından önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra küresel faaliyetlerimiz genelinde yürütülen olağanüstü çalışmaların da bir göstergesidir. United States Polo Association'ın resmi spor markası olarak polo sporuyla olan otantik bağımız, U.S. Polo Assn.'yi farklılaştıran güçlü bir unsur olmaya devam ediyor ve dünya genelindeki tüketiciler ile spor tutkunlarında karşılık bulmayı sürdürüyor' dedi.

License Global'ın her yıl hazırladığı sıralama, lisans sektörünün en etkili referanslarından biri olarak kabul ediliyor ve çok çeşitli kategorilerde lisanslı tüketici ürünleri ile deneyimlerinin dünya genelindeki perakende satışlarını ölçüyor. 2026 raporuna göre dünyanın önde gelen lisansörleri 338 milyar doların üzerinde perakende satış gerçekleştirdi. Bu rakam, küresel lisans sektörünün devam eden gücünü ve gelişimini ortaya koydu. The Walt Disney Company, 63 milyar dolarlık perakende satışla dünyanın en büyük markası olmayı sürdürdü. Listede yer alan diğer önemli markalar arasında NBCUniversal, Warner Bros. Discovery, The Hershey Company, BMW Group, Sony Pictures Consumer Products ve John Deere bulunuyor.

U.S. Polo Assn. açısından bu başarı, marka oluşturma ve uluslararası pazar geliştirme alanlarında yıllardır sürdürülen stratejik yatırımların önemini ortaya koyuyor. Marka bugün e-ticaret platformlarından oluşan kapsamlı ağı, stratejik küresel ortakları ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazası aracılığıyla 190 ülkedeki tüketicilere ulaşıyor. Tüm bu kanallar, polo sporunun mirasını ve heyecanını yansıtan otantik, erişilebilir ve spordan ilham alan ürünleri tüketicilere sunma konusunda ortak bir anlayışla hareket ediyor.

Yıllık sıralamaya dahil edilmek üzere değerlendirmeye alınabilmek için katılımcı markalar ve şirketler, dünya genelindeki lisanslı ürün satışlarına dayanan perakende satış rakamlarını sunuyor. Bu rakamlar, License Global'ın editör ekibi tarafından sektör kaynakları, finansal bildirimler, yıllık raporlar ve pazar analizleri üzerinden gerçekleştirilen bağımsız araştırma ve doğrulama çalışmalarıyla destekleniyor.

U.S. Polo Assn.'nin elde ettiği bu başarı, markanın 2026 yılındaki bir diğer önemli kilometre taşının ardından geldi. U.S. Polo Assn., Nike, Rolex, Disney, YETI ve American Eagle Outfitters gibi önemli markalarla birlikte USA TODAY'in 2026 En Güvenilir Markalar listesinde yer aldı. Tüketici değerlendirmelerine dayanan bu prestijli sıralama, güven, güvenilirlik ve genel müşteri deneyimi temelinde ABD genelinde sınıfının en iyisi markaları öne çıkarıyor. U.S. Polo Assn.'nin hem USA TODAY hem de License Global listelerinde yer alması, markanın kaliteli ürünler ve anlamlı deneyimler sunmayı istikrarlı biçimde sürdürürken sporun otantikliği aracılığıyla dünya genelindeki tüketiciler ve spor tutkunlarıyla güçlü bir duygusal bağ kurma yeteneğini ortaya koyuyor.

USPA Global Küresel Lisanslama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Molly Robbins, 'Lisanslama alanındaki sürekli büyüme, güçlü ve tutarlı bir küresel markanın yerel pazar uzmanlığıyla birleştirilmesinden kaynaklanıyor. Dünya genelindeki iş ortaklarımız, U.S. Polo Assn. markasını tüketicilerde karşılık bulacak şekilde hayata geçirmede kritik bir rol oynuyor ve birlikte oluşturduğumuz yapıdan gurur duyuyoruz' dedi.

Robbins sözlerine, 'License Global tarafından elde edilen bu başarı, söz konusu ilişkilerin gücünü ve küresel ağımız genelinde yürütülen olağanüstü çalışmaları ortaya koyuyor' diye devam etti.

U.S. Polo Assn. yükselişini sürdürürken marka, polo sporunun mirasını, stilini ve heyecanını dünya genelindeki tüketiciler ve spor tutkunlarıyla paylaşırken mevcut ve gelişmekte olan pazarlardaki varlığını genişletmeye odaklanmayı sürdürüyor.

U.S. Polo Assn. ve USPA Global Hakkında

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve ABD'deki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel varlığı ve dünya genelinde 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek satış noktası üzerinden sağlanan küresel dağıtım ağıyla U.S. Polo Assn., dünya genelinde 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklara yönelik giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünleri sunmaktadır. U.S. Polo Assn.'nin 'An Icon Born from the Game' (Oyundan Doğan Bir İkon) adlı Küresel Polo Tişört Kampanyası, ikonik polo tişörtün otantik spor kökenlerine ve dünyanın en kalıcı stil parçalarından birine dönüşmesine güçlü bir saygı duruşu niteliğindedir.

Küresel spor markası, ABD'nin en prestijli polo turnuvası olan ve her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya genelindeki önemli polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. ABD'de ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport, Hindistan'da Star Sports ve Orta Doğu'da BeIn Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar sayesinde U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonalarından bazıları artık yayınlanmakta ve bu heyecan verici spor ilk kez dünya genelinde milyonlarca spor tutkununa ulaşmaktadır.

U.S. Polo Assn., kısa süre önce USA Today'in En Güvenilir Markalarından biri seçildi ve License Global'a göre 2026 yılında NFL, PGA Tour ve Formula 1'i geride bırakarak dünyanın en büyük spor lisansörü olarak sıralandı. Spordan ilham alan marka, küresel büyüme ve spor içeriği alanlarında aldığı ödüllerle uluslararası çapta takdir gördü. Küresel bir marka olarak elde ettiği büyük başarı sayesinde U.S. Polo Assn.; Fortune, Forbes, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya genelinde çok sayıda önemli medya kuruluşunda yer aldı. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir ve @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, United States Polo Association'ın (USPA) bir iştiraki olup milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'yi yönetmektedir. USPA Global ayrıca polo sporu içeriklerinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazla bilgi için globalpolo.com adresini ziyaret edebilir veya YouTube'da Global Polo'yu takip edebilirsiniz.

KAYNAK: USPA Global