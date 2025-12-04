Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen özel programa katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde özel gereksinimli bireyler için farkındalık oluşturmayı amaçlayan anlamlı bir program düzenledi. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Erciyes Üniversitesi, Emel Tarman Görme Engelliler Okulu ve ZİÇEV iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturdu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Volkan Ersun Acar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve daire başkanları, ilçe milli eğitim müdürleri, STK temsilcileri, özel gereksinimli bireyler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, aileler ile birlikte hazırlanan video gösterimi ile devam etti. Program, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylere yönelik sunduğu hizmetlerin bir yansıması oldu. Özel gereksinimli bireylerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, 'Muhteşem bir tablo, iyi ki varsınız, bizlerin dua kaynaklarısınız, sizlere minnettarız, sizlere hizmetkârız' dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, farkındalık oluşturma açısından etkinlikler düzenlendiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Valiliğimizle, belediye başkanlarımızla, kurum ve kuruluşlarımızla, sizlere layık olmak, sizlerin hayatını kolaylaştırmak, adalet ve eşitlik ilkesi içerisinde sizlere daha fazla fırsat vermek amacıyla gece gündüz demeden çalışmaya özen gösteriyoruz. Ulaşımda, yollarımızda, kaldırımlarımızda, sosyal içerikli projelerimizde sizleri önemsiyoruz. Besime Özderici hayırseverimizin ismini taşıyan güzel tesisimiz Engelsiz Yaşam Merkezi'nde şehrimize layık olma anlayışı içerisinde hizmetleri vermeye özen gösteriyoruz. Gönül insanları diye nitelendirdiğim gerek yavrularımız, gerek aileleri orada bizleri bağrına basıyor, onların bizi sahiplenme duygusu bizlerin de gözlerini yaşartıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda Engelsiz Çocukevimiz ile engelleri kaldırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışıyoruz. Özel canlarımızı bağrımıza basıyorum. Sizlere minnettarız.'

Bu çalışmaların yanı sıra Alzheimer Merkezi'nin de önemine vurgu yapan Büyükkılıç, yeni tesisin çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hizmet ettiklerini anlattı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise 'Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Erciyes Üniversitemiz ve ZİÇEV ile beraber düzenlediği bu organizasyonda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum' dedi. Vali Çiçek, ailelere seslenerek, 'Evlatlarınız sadece sizin evlatlarınız değil, koskoca Türk milletinin evlatlarıdır. Siz evlatlarınıza sahip çıkarak, medeniyetimize ve milletimize sahip çıkıyorsunuz' şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç'a engelsiz bir Kayseri için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çiçek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, özellikle engelsiz bir şehir kurmak için verdiği mücadeleye bizzat şahit birisi olarak, Besime Özderici ile Alzhemir Merkezi ile ulaşımda yaptıklarıyla, şehirde yaptığı engelsiz kayseri dönüşümü için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Belediyelerimizi kutluyorum' dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da 3 Aralık Dünya Günü vesilesi ile böyle bir programa ev sahipliği yaptığı için mutlu olduğunu dile getirerek, 'Erciyes Üniversitesi olarak kampüsümüzün engelsiz bir kampüs olması için 135 bağımsız binamızda bu süreçleri yönetmeye gayret ediyoruz' diye konuştu.