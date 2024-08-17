Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliği kapsamında ‘özel kardeşlerim’ diyerek daima destek olduğu engelli vatandaşlara su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağlıyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 yıllık süre içerisinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birbirinden özel projeleri hayata geçirdi.

Büyükkılıç’ın ‘özel kardeşlerim’ diyerek daima destek olduğu engelli vatandaşlar, yeni dönemde tüm bu hizmetlerden faydalanmaya devam ederken Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor.

Merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, engelli vatandaşlar için su faturalarında indirime devam ettiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, yüzde 40 ve üzeri oranda engeli bulunan engelli vatandaşlara su faturalarında yüzde 50 indirim uyguladıklarını ifade etti.

Bu zamana kadar 12 bin 716 engelli vatandaşın su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanında kendilerine yer bulmaları adına gayret göstermemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak önce insan diyen bir anlayışla ve ayrı bir hassasiyet gerektiren özel kardeşlerimizi önceleyerek hizmetlerimizi en iyi şekilde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.