Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından voleybol tutkunları için 23-24 Ağustos’ta Erciyes’te “En Havalı Voleybol Turnuvası” gerçekleştiriliyor.KAYSERİ (İGFA) - Altın Bayraklı Avrupa Spor Şehri Kayseri’de, sporun her çeşidini sporcular ve vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, voleybol tutkunlarını zirvede bir araya getiriyor.

Voleybol tutkunlarını, ‘Takımını kur, rakiplerini yen, ödülleri kap’ sloganı ile sınırsız heyecan, bol rekabet ve unutulmaz anları yaşamaya davet eden Büyükşehir Erciyes A.Ş., sporu yine zirveye taşıyor.

Birinci olan takıma 25 bin TL, ikinci takıma 15 bin TL ve üçüncü takıma 10 bin TL ödülün bulunduğu turnuva için kayıtlar 08.00 – 17.00 saatleri arasında 0352 342 39 17 numaralı telefon hattı üzerinden yapılabilecek.

23-24 Ağustos’ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. öncülüğünde düzenlenecek etkinlik, Erciyes Hill Hotel, Radisson Blu Mount Erciyes, Meysu, Erciyes ATV Kiralama, Megasaray Mount Erciyes, Bayramoğlu Beko, H2650 Restoran, Hüma Hastanesi ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle yapılacak.