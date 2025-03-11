Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında üreticileri desteklemek adına hayata geçirilen Kovan Sizden, Arı Bizden Projesi’nde kuralar çekildi. Bin 983 kişinin katıldığı kurada 300 asıl ve 150 yedek hak sahibi belirlendi.KAYSERİ (İGFA) - Tarım ve hayvancılık alanında Kayserili üreticinin kentteki en güçlü destekçisi olan Başkan. Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte arıcılık ve arı ürünleri üretiminin gelişimini desteklemek, arıcılık sertifikası olan üretici ve üretici adaylarına ekonomik katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kovan Sizden, Arı Bizden Projesi’nde kura töreni gerçekleştirdi.

Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kura törenine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ve kuraya katılmaya hak kazanan üreticiler katıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, ‘Kovan Sizden, Arı Bizden’ projesinde asil ve yedek üyeleri belirlediklerini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından kuraya geçilerek, hak sahipleri belirlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, asıldan çıkan hak sahiplerine bilgi olarak SMS atılacağını, 19 Mart Çarşamba günü mesai saatine kadar ücretleri yatırmaları gerektiğini ifade etti.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ise Büyükşehir Belediyesi’nin 700 milyon TL’lik tarım ve hayvancılığa hizmetler yaptığını, burada da canlı olarak bir projeye daha şahitlik ettiklerini vurguladı. Tuğluk, Başkan Büyükkılıç ve tüm ekibine emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Arıcılık yapan üreticiler ve arıcılık yapmak isteyen vatandaşlardan büyük bir ilgi gören Kovan Sizden Arı Bizden Projesi’ne 2 bin 39 kişi başvurdu. Çekilen kura ile başvurular arasından şartları sağlayan bin 983 kişi içerisinden 300 asıl ve 150 yedek hak sahibi belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kura törenini YouTube üzerinden canlı yayınlayarak şeffaflık sağladı. Proje kapsamında verilecek arı kolonileri 8 çerçeveden oluşacak, destekten faydalanmaya hak kazananlara toplam 16 çerçeve içeren, tek katlı 2 kovan, Belfaks, Karniyol veya Birinci Melez Irkı arı desteği sağlanacak.