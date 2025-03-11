Cesur Yürekli Kadınlar Derneği (CEYKAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bursa Nilüfer Kent Konseyi Kadınlar Meclisi’nin etkinliğine katıldı.BURSA (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Bursa Nilüfer Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Cesur Yürekli Kadınlar Derneği (CEYKAD), kadın dayanışması ve eşitlik mücadelesine olan desteğini bir kez daha gösterdi.

CEYKAD Yönetim Kurulu Başkanı Belgin Şen, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “8 Mart, kadınların eşitlik, özgürlük ve hak mücadelesinin simgesidir. Bugün, Nilüfer Kent Konseyi Kadınlar Meclisi’nin düzenlediği bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek, kadınların gücünü ve dayanışmasını bir kez daha gördük. Ceykad olarak, kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yeri alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu etkinlik, kadınların bir araya gelerek sorunlarına çözüm aradığı, birbirlerine ilham verdiği ve güçlendiği bir platform oldu. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, eşit, özgür ve güçlü bir gelecek için birlikte yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.”

CEYKAD, kadın hakları konusunda farkındalığı artırmak ve kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda daha aktif rol alabilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Dernek, gelecekte de benzer etkinliklere katılarak ve düzenleyerek kadınların sesi olmaya devam edecek.