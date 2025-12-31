Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, 2025 yılında kent genelinde yürüttüğü kapsamlı bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla belediye bütçesine 300 milyon TL'nin üzerinde katkı sağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürüttüğü yoğun çalışmalarla belediye hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm daire başkanlıkları ile bağlı şirket binalarında kapsamlı teknik hizmetler gerçekleştirdi.

Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2025 yılında ısıtma ve soğutma sistemleri, jeneratör bakım ve onarımları, elektrik arıza ve bakım işleri, sıhhi tesisat arıza ve bakım çalışmaları titizlikle yürütüldü. Bunun yanı sıra binalarda meydana gelen boya, alçı sıva, fayans, çatı tadilatı, mobilya ve laminant parke tadilat işleri ile her türlü kaynak imalatları da ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Ayrıca başkanlıkça yönlendirilen elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemleri ile doğalgaz dönüşüm süreçleri de Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütüldü. Sosyal yaşam merkezlerinde bulunan tesisler ve havuzların bakım-onarım çalışmaları, havuz operatörlüğü ve kimyasal takip işlemleri düzenli olarak yapıldı.

2025 yılında gerçekleştirilen periyodik bakım çalışmaları kapsamında, 446 noktada 680 adet klima cihazının, 163 noktada 334 adet ısıtıcı cihazın bakım ve onarımları yapıldı. 76 adet jeneratörün bakım-onarım ve ikmali sağlanırken, 8 adet yapım işi tamamlandı. Sarız, Pınarbaşı, Palas ve Akkışla ilçelerinde bulunan tesislerin doğalgaz dönüşümleri gerçekleştirildi.

2025 yılı boyunca yürütülen tüm bakım-onarım ve yapım işleri için toplam 38 milyon 285 bin 181 TL harcama yapılırken, gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde belediye bütçesine 300 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlandı. Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, planlı ve sistemli çalışmalarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet gücünü daha da ileriye taşımayı sürdürdü.