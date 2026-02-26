Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayvancılıkta sürdürülebilir ve kendi kendini büyüten destek modeliyle, Kayseri kırsalında üretimi güçlendirdi. 4 bin 300 koyun dağıtımının yanı sıra, 4 bin 220 arı kolonisi için 23 milyon TL'lik destek verildi; 100 üreticiye damızlık manda, 1000 kadına ise 10 bin yarka tavuk ulaştırıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın üretim odaklı belediyecilik anlayışı, tarım ve hayvancılık alanında somut ve ölçülebilir sonuçlar ortaya koymaya devam ediyor. Altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra kırsal kalkınmayı stratejik bir başlık olarak ele alan Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği projelerle hem üretim kapasitesini arttırdı hem de kırsalda gelir çeşitliliğini güçlendirdi.

Başkan Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen destek programları, klasik yardım modeli yerine sürdürülebilirliği esas alan, kendi kendini büyüten bir sistem üzerine kuruldu. 2021 yılında başlatılan 'Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor' Projesi, Kayseri'nin 16 ilçesinde küçükbaş hayvancılığı yeniden hareketlendirdi. 2021 yılında 1100 koyun, 2022 yılında 3 bin 200 koyun olmak üzere toplam 4 bin 300 koyun üreticilere teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvancılıkta da stratejik bir adım attı. Kayseri ili Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı 100 asil üyeye birer adet damızlık erkek manda dağıtıldı. Bu destekle birlikte, manda sütü üretim kapasitesi arttırıldı. Süt verimliliği yükseltilirken, manda sütünden elde edilen ürün çeşitliliği genişletildi. Katma değeri yüksek manda sütü ve süt ürünlerinde üretim hacmi büyütülerek bölgesel ekonomiye katkı sağlandı.

Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi kapsamında 18-55 yaş arası 1000 kadın üreticiye, aile başına 10 adet olmak üzere toplam 10 bin yarka (ferik) tavuk dağıtıldı. Bu destekle kadınların ev ekonomisine doğrudan katkı sağlanırken, doğal yumurta üretimi teşvik edildi ve kırsalda küçük ölçekli aile işletmeleri güçlendirildi. Başkan Büyükkılıç, 'Kadınlarımız üretimin merkezinde oldukça kırsal kalkınma daha da güçlenecektir' dedi.

Kayseri'nin zengin florasını ekonomik değere dönüştürmek amacıyla yürütülen arıcılık destekleri kapsamında son dört yılda toplam 4 bin 220 arı kolonisi üreticilere teslim edildi. Sağlanan desteğin toplam ekonomik değeri yaklaşık 23 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Arıcılık faaliyetleriyle hem bal üretimi hem de katma değerli arı ürünlerinde artış hedeflendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayvancılık desteklerinin arkasındaki temel yaklaşımı şu sözlerle ifade etti: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu üretim vizyonunu Kayseri'mizde daha da güçlendiriyoruz. Kayseri'mizin her karış toprağında alın teriyle üreten, emeğiyle Türk ekonomisine değer katan tüm çiftçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Eli toprak kokan üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Üreten, güçlü Kayseri, güçlü Türkiye demektir.'

Başkan Büyükkılıç liderliğinde yürütülen projeler, ortaya koyduğu somut rakamlar ve sürdürülebilir destek modeliyle, Kayseri'de hayvancılığın gelişimine güçlü katkı sunarken, yerel yönetimlerin kırsal kalkınmadaki rolüne de örnek teşkil ediyor.