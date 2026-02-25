Bu yılki edisyonda, bölgeden altı kahve dükkanı ilk 100 listesinde yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - DaVinciGourmet sponsorluğunda düzenlenen DÜNYANIN EN İYİ 100 KAHVE DÜKKANI 2026'nın (THE WORLD'S 100 BEST COFFEE SHOPS 2026) ikinci edisyonu, 16 Şubat 2026'da CoffeeFest Madrid 2026'da küresel sıralamasını açıkladı. Bu yıl, Orta Doğu için bir dönüm noktası oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, küresel İlk 100'de iki yer edinerek hızla büyüyen nitelikli kahve merkezi konumunu güçlendirdi. Ayrıca Katar ve Umman küresel sıralamaya ilk kez girerken, Türkiye'den Meet Lab Coffee listeye geri dönerek bölgenin dünya kahve sahnesindeki artan varlığının altını çizdi.

Liste, kaliteli kahvenin yeni küresel başkentlerinin ortaya çıkışını doğrulamakla birlikte; dokuz kahve dükkanıyla sıralamada başı çeken ABD'nin yanı sıra Güney Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu'yu da kapsayan, giderek çeşitlenen ve yenilikçi uluslararası kahve topluluğunun sağlamlaştığını da kanıtlıyor.

İLK 100 SIRALAMASINA GİREN ORTA DOĞU KAHVE DÜKKANLARI:

Benchmark Coffee,

BAE Harvest Coffee,

Katar Meet Lab Coffee,

Türkiye Azura - The Coffee Company,

Umman Cypher Urban Roastery,

BAE Flat White SpecialtyCoffee, Katar

Kerry Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Yemek Hizmetleri Markaları Genel Müdürü Eloise Dubuisson, 'Sıralamaya giren 100 kahve dükkanının tamamını tebrik ediyorum. DaVinci Gourmet ile 2026 Dünyanın En İyi 100 Kahve Dükkanı, kahvenin geleceğini şekillendiren kafeleri onurlandıran küresel bir referans noktasıdır. Önde gelen içecek çözümleri markası olarak DaVinciGourmet, küresel isim ortağı olarak bu organizasyonun yanında yer almaktan gurur duymaktadır.' dedi.

KAHVEDE MÜKEMMELLİĞİ ÖDÜLLENDİRİYOR

Sıralama, tüm kıtalardan 800'ü aşkın profesyonel jürinin değerlendirmesi ile bu edisyonda 350.000'i aşanhalk oylamasını bir araya getiriyor. Toplamda, dünya çapında 15.000'den fazla kahve dükkanı analiz edildi.

Sektör ve profesyoneller için bir mihenk taşı olan The World's 100 Best Coffee Shops, kahvede mükemmelliği tescilleyen ilk küresel sıralamadır ve sadece olağanüstü kahve sunmakla kalmayıp, aynı zamanda benzersiz kahve deneyimleri yaratan kahve dükkanlarını öne çıkarmayı amaçlamaktadır.

2026 edisyonunun Global ve Başlık Ortağı olarak ve DaVinciGourmet Barista Craft Championship gibi girişimlerle birlikte DaVinci Gourmet, küresel içecek sanatını ve kafe kültürünü desteklemeye kararlıdır.