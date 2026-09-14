Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için kente gelen gençlerin şehre uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği 'Beyaz Masa' ve 'Kart 38' uygulaması kapsamında öğrencilerle yurt bahçelerinde buluştu. İki gündür yoğun ilgi gören uygulamada öğrenciler bilgilendirilirken, şehir dışından gelen gençler ve aileleri Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için kente yeni gelen öğrencilerin şehre daha kolay uyum sağlamaları ve ihtiyaç duydukları konularda destek almaları amacıyla sürdürdüğü 'Beyaz Masa' uygulamasıyla gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa ekipleri, yeni eğitim dönemiyle birlikte Kayseri'ye gelen üniversite öğrencileriyle yurtlarda bir araya geldi.

Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu noktalarda kurulan stantlarda gerçekleştirilen uygulama kapsamında gençlere Kayseri'deki belediye hizmetleri, kent ulaşımı, kültür-sanat faaliyetleri, sosyal destekler, sportif imkânlar ve şehir yaşamına ilişkin çeşitli konularda bilgi veriliyor. Öğrencilerin talep, öneri ve geri bildirimleri de ekipler tarafından dinlenerek ilgili birimlere aktarılıyor.

Yeni Hunat Hatun Yurdu'nda Yoğun İlgi

11-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma kapsamında Erciyes Yurt Müdürlüğü, Melikgazi Yurt Müdürlüğü ve Yeni Hunat Hatun Yurt Müdürlüğü bahçelerinde öğrencilerle buluşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle Yeni Hunat Hatun Yurt Müdürlüğü'nde yoğun ilgiyle karşılandı.

İki gün boyunca yurt bahçesinde devam eden uygulamada şehir dışından Kayseri'ye gelen öğrenciler, hem merak ettikleri sorulara yanıt buldu hem de kente ilişkin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere doğrudan ekiplerden ulaşma imkânı yakaladı.

İlk kez Kayseri'ye gelen öğrencilerin yanı sıra çocuklarını üniversite eğitimi için kente getiren aileler de uygulamadan faydalandı. Öğrenciler ve aileleri, yeni bir şehre ilk kez gelen gençlerin ihtiyaç duyabileceği bilgilere doğrudan ulaşabilmelerinin önemli bir kolaylık sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Öğrencilere Kayseri'yi Tanıma Fırsatı

'Öğrenci ve Genç Dostu Şehir Kayseri' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yalnızca eğitim hayatlarına değil, kente ve şehir yaşamına adaptasyon süreçlerine de katkı sunmayı hedefliyor.

Beyaz Masa stantlarında öğrencilere Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri hakkında bilgi verilirken, gençlerin kadim kent Kayseri'yi daha yakından tanımalarına katkı sağlayacak tanıtıcı materyal ve broşürler de dağıtıldı.

Uygulama sayesinde öğrenciler; ulaşım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, spor, şehir tanıtımı ve belediye hizmetleri gibi farklı başlıklarda doğrudan bilgi alabildi.

Adanalı bir vatandaş, 'İlk defa Kayseri'de böyle güzel bir hizmetin olduğunu fark ettik. Allah razı olsun belediyemizden, çok teşekkür ederiz. Hem fiyatı uygun hem de hizmet güzel' dedi.

Kart38 İşlemlerinde de Öğrencilere Kolaylık

Büyükşehir Belediyesi, yeni üniversite öğrencilerinin kent içi ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Kart38 işlemlerinde de çeşitli kolaylıklar sundu.

Öğrenci kartı başvuru, paso ve vize işlemleri için sürekli işlem merkezlerinin yanı sıra öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere geçici işlem noktaları da kuruldu. Ayrıca kiosk cihazları üzerinden de öğrenci kartlarına vize işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Bu kapsamda Talas Yurtlar Bölgesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Şehir Terminali'nde belirlenen tarihlerde geçici Kart38 işlem noktaları öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle Talas Yurtlar Bölgesi'nde 30 Eylül'e kadar hizmet verecek geçici Kart38 İşlem Noktası ile öğrencilerin ulaşım kartı işlemlerini sıra beklemeden ve kampüs ile yurt bölgelerine yakın noktalarda gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde gençlerin eğitim hayatlarını Kayseri'de daha rahat sürdürebilmeleri, şehre hızlı şekilde uyum sağlamaları ve ihtiyaç duydukları belediye hizmetlerine kolaylıkla erişebilmeleri amacıyla öğrenci odaklı çalışmalarını sürdürüyor.