Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Erciyes A.Ş. tarafından kış sporlarının yanı sıra farklı branşlarda da spor ve etkinliklere ev sahipliği yapan Erciyes'te, 2 bin 200 metre rakımda plaj voleybolu turnuvası düzenlendi. 8 ilden yaklaşık 450 banka çalışanı, yönetici ve aile ferdinin katıldığı organizasyonda 22 takım mücadele etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sporun farklı branşlarını şehrin dört bir yanında ve Erciyes'in eşsiz atmosferinde buluşturan çalışmaları devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edilen Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında özel olarak hazırlanan plaj voleybolu kortları, bu kez Yapı Kredi Spor Kulübü'nün organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş.'nin saha, ekipman ve alan desteğiyle gerçekleştirilen turnuvaya 8 ilden yaklaşık 450 Yapı Kredi Bankası çalışanı, yönetici ve aileleri katıldı. 22 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuva, sporun yanı sıra müzik ve eğlencenin de renkli görüntülerine sahne oldu.

Karşılaşmaların ardından turnuvayı Yozgat ekibi birinci tamamlarken, Aksaray ekibi ikinci, Çorum ekibi ise üçüncü oldu. Organizasyonu takip eden vatandaşlar da müzik eşliğinde halay çekerek turnuvanın coşkusuna ortak oldu.

'Erciyes'te Başka Etkinlikler de Gerçekleştirmek İstiyoruz'

Yapı Kredi Bankası Kayseri Bölge Müdürü Umut Durgun, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde, yaklaşık 450 kişilik ekip ile Erciyes'in eteklerinde güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'ye teşekkür etti.

Durgun, '450 kişilik ekiple plaj voleybolu etkinliğini muhteşem Erciyes Dağı'nın eteklerinde gerçekleştirdik. Bu organizasyon için yer temini, gerekli tüm ekipman ve saha desteğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.'ye çok teşekkür ediyorum. Herkes inanılmaz derecede keyif aldı. Plaj voleybolu konusunda ilkleri gerçekleştiren Erciyes A.Ş. ile birlikte kurum olarak başka etkinliklerde de yer almak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Organizasyonu Her Sene Yapmak İstiyoruz'

Yapı Kredi Spor Kulübü Grup Müdürü Deniz Kıyak ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışanların etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Kıyak, 'İnanılmaz keyif aldık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir aile olarak buradayız. Kayseri Erciyes'te plaj voleybolu etkinliği yapıyoruz deyince Türkiye'nin farklı şehirlerindeki arkadaşlarımız büyük bir heves ve heyecanla 'Biz neden yapmıyoruz?' dediler. Kayseri'de uluslararası bir platformun dizayn edilmesi bizim için çok kıymetli. İyi ki varsınız. Bu organizasyonu her sene yapmak istiyoruz' dedi.

Kış döneminde kar voleybolu etkinliği gerçekleştirmek istediklerini de belirten Kıyak, Erciyes'in doğa ve spor turizmi açısından sunduğu imkânlara dikkat çekerek, doğa kampı, trekking ve yüksek irtifa kamp programlarıyla Türkiye genelindeki çalışma arkadaşlarını Kayseri'de buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Erciyes A.Ş.'ye Teşekkür Plaketi

Öte yandan Yapı Kredi Bankası Kayseri Bölge Müdürü Umut Durgun ve Yapı Kredi Spor Kulübü Grup Müdürü Deniz Kıyak, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu'nu ziyaret etti.

Durgun ve Kıyak, Erciyes'te başarıyla gerçekleştirilen plaj voleybolu organizasyonuna katkı ve desteklerinden dolayı Akşehirlioğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Erciyes'i dört mevsim sporun merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyon, kentin spor turizmi potansiyelinin yanı sıra yüksek irtifa ve doğa sporları alanındaki güçlü altyapısını da bir kez daha ortaya koydu.

Erciyes, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilen altyapısı, yüksek irtifası ve modern tesisleriyle Kayseri'nin spor alanındaki marka değerine katkı sunmaya devam ediyor.