Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Kayserili sosyal medya fenomenleri ile birlikte Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi’nde Kayseri Mutfak Akademisi workshopuna katıldı. Workshopta fenomenlerle birlikte yemek yapan Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi’nde ilk atölyelerin 28 Haziran Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Kadim kent Kayseri’nin tarihten turizme, kültür sanattan doğal güzelliklere kadar tüm değerlerine sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin gastronomisine de özel bir önem vererek Kayseri mutfağının gelişimi ve tanıtımı için gayretlerini çeşitlendiriyor.

Başkan Büyükkılıç, bu doğrultudaki gayretlerinden biri olarak hayata geçen Mutfak Sanatları Merkezi’nde eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte workshopa katıldı. Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’a workshop etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker ve Kayserili sosyal medya fenomenleri eşlik etti.

Mutfak Sanatları Merkezi’nde bulunan vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, Kayserililer ve şehir dışından gelen vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirirken Mutsak Sanatları Merkezi’nde Kayseri lezzetlerini tadan vatandaşlar merkezi çok beğendiklerini dile getirerek Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Daha sonra atölye çalışması için Mutfak Sanatları Merkezi’nde bulunan Kayseri Mutfak Akademisi’ne geçen Başkan Büyükkılıç, sosyal medya fenomenlerine hitap ederek Mutfak Sanatları Merkezi projesi ve Kayseri gastronomisine verdikleri değer hakkında konuştu. Büyükkılıç, “Kayseri’mize yakışmış olan böyle nezih bir mekânda, Türkiye’nin en önemli mutfak sanatları merkezinin birinde bu çalışmayı yapmaktan keyif alıyoruz, onur duyuyoruz” dedi.

Kayseri mutfağının zenginliğine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “6 bin yıllık geçmişi olan bir şehirdeyiz, kadim medeniyetler diye nitelendirdiğimiz onlarca medeniyeti bağrında barındırmış bir şehirdeyiz. Bu medeniyetlerin her türlü zenginliklerini bugünlere taşımışız, inşallah geleceğe de taşıyacağız Kayserililer olarak. O açıdan mutfak bağlamında da çok zengin bir mutfağa sahibiz. 200 civarında yemek çeşidimiz var. Dolayısıyla Kayseri’mizde insanları bu lezzetlerle buluşturmak olmazsa olmazımız” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği halinde Mutfak Sanatları Merkezi bünyesinde Kayseri Mutfak Akademisi olarak sertifikalı ve iş garantili eğitimler vereceklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Buradan sertifikalarını alacak olan kardeşlerimizi başta biz belediye olarak değerlendireceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Kayseri Mutfak Akademisi’nde 28 Haziran Cumartesi günü atölyelerin başlayacağını da açıklayarak, “Bir hafta sonra burada atölyelerimiz de başlıyor. Pasta yapımı atölyemiz ve dünya mutfağı atölyemiz başlıyor” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker de Büyükkılıç’ın gastronomiye verdiği öneme dikkat çekerek, “Sizinle başlamamız ayrı bir güzellik başkanım. Gastronomi şehri Kayseri’nin gastronomiye bu kadar âşık bir başkanı ile başlamak çok kıymetli bugün” dedi.

Daha sonra workshopa geçildi ve workshopta, Hırvatistan’ın Supetar kentinde 01-05 Nisan 2025 tarihleri arasında 38 farklı ülkeden 600’ün üzerinde şefin katıldığı Biser Mora 20. Uluslararası Mutfak Festivali’nde Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ülker’in “Mentör” kategorisinde kategori birinciliği ödülüne layık görülen yemeği yapıldı.

Etkinlikte keyifli anlar eşliğinde Mutfak Sanatları Merkezi’ni takipçilerine tanıtan Kayserili sosyal medya fenomenleri merkez karşısındaki beğenilerini de dile getirdiler.