Kocaeli Büyükşehir ve Darıca Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yürüyüş, kadınların sosyal hayattaki aktif rolünü öne çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca Balyanoz Koyu’nda gerçekleştirdiği “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” etkinliğine katılanlar, hem doğada spor yaptı hem de farklı atölye çalışmalarına katılarak keyif dolu bir gün yaşadı.

“SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında toplumsal farkındalığı artıran etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Darıca Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü”, Darıca Balyanoz Koyu’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

AİLE TEMASI ÖN PLANDAYDI

Yürüyüşe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Etkinlikte yer alan kadınlar, “Mutlu Aile, Güçlü Toplum”, “Ailemiz Geleceğimiz” ve “Aile Bağlarıyla Güçlüyüz” gibi mesajlar taşıyan dövizlerle aile kurumunun önemine dikkat çekti.

DOĞADA PİKNİK KEYFİ

Yürüyüşün ardından katılımcılar doğayla iç içe keyifli bir piknik yaptı. Kadınların sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen program kapsamında, Anne Şehir antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen “Bedenden Oyuna” etkinliğiyle fiziksel farkındalık çalışmaları yapıldı.

ATÖLYE ETKİNLİKLERİYLE RENKLİ ANLAR

Etkinlik alanında kurulan atölyelerde çiçekten taç yapımı, kum boyama, bileklik tasarımı, taş boyama ve yüz boyama gibi eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Kadınlar ve çocuklar bu atölyelere yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, hem üretmenin keyfini yaşadı hem de aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve ailelerin sosyal yaşamda daha fazla yer almasını destekleyen etkinliklerle 2025 Aile Yılı vizyonunu sahaya taşımaya devam ediyor.