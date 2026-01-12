Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine sahip çıkarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak ve Anadolu'nun hafızası şehirlerden biri olan Kayseri'nin turizm noktasında da çok yönlü tanıtımı için özverili çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun kavşak noktası, nice beylikler ve devletlerin göz bebeği olmuş, tarihin nefesini bugün dahi sokaklarında yaşatan kadim kent Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkartıp koruma altına alırken, doğal güzelliklerini de tüm ihtişamıyla dünyaya tanıtma gayretini 2025 yılında da sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı'nın imza attığı birçok proje yıl içinde tamamlanırken, çalışmaları titizlikle sürdürülen önemli projeler ve her adımında heyecan uyandıran parçaların gün yüzüne çıktığı kazı çalışmaları kadim kente değer katmaya devam ediyor.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı 2025 yılında Melikgazi ilçesinde bulunan Koramaz Vadisi Müzesi'ni hizmete açarken İncesu ilçesinde bulunan Aziz Eusthatios Kilisesi'nde restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Melikgazi ilçesinde bulunan Kayadan Oyma Kültepe Müzesi'nde güçlendirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı, Kocasinan ilçesinde bulunan ve dünyanın ilk tıp merkezi olan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde teşhir-tanzim bölümlerinde yenileme çalışması yaptı.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı'nca Melikgazi ilçesi Tavukçu Mahallesi'nde belirlenen parsellerde yapılan kazı çalışmaları sonucu mimari projeler tamamlanırken yine Melikgazi ilçesi Şehit Nazım Bey Mahallesi'nde bulunan tarihi yapının restorasyon çalışması da tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından kadim ketin tarihini yeniden canlandıracak Asurlu Tüccarlar Mahallesi, Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde bulunan Çevreş Değirmeninin Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bulunan Tasmakıran Camii ve Çeşmesinin restorasyonu, yine Melikgazi'de bulunan Efendiağa Camii'nin restorasyonu, Kahramanmaraş Boğazkesen Camii restorasyonu, Develi Abdülilyas Türbesi restorasyonu projelerini tamamlandı. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından ayrıca Kayseri Kalesi'nde yer alan Arkeoloji Müzesi içerisinde Konservasyon Laboratuvarı kuruldu.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri'nin muhtelif bölgelerinde, üniversiteler ile iş birliğinde, bilim insanlarının koordinesinde sürdürülen kazı çalışmalarında ise heyecan uyandıran eserleri gün yüzüne çıkaran Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi Mozaikli Yapı Kazı Alanı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde keçi çobanının ihbarıyla 2018 yılı Eylül ayında başlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi Başkanlığı'nda ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda kazı çalışmaları da sürüyor. Dünya çapında bilim insanlarının ilgisini çeken kazılarda 7,7 milyon yıl öncesine tarihlenen fosiller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hem kentin tarihi ve kültürel mirasının yanında doğal güzelliklerini de bir bütün olarak koruyup gelecek nesillere aktarma hem de turizm potansiyeli olarak tanıtma vizyonu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı yeni yılda da projelerini sürdürecek.