Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Çavuşoğlu, Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, 'Kayseri, belediyecilik anlamında sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek bir şehir' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi program kapsamında kente gelen önceki dönem Dışişleri Bakanı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nu belediyede ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Çavuşoğlu'nu belediye girişinde çiçeklerle karşılarken, karşılamanın ardından ikili ve beraberlerindeki heyet, belediye bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra başkanlık makamına geçti.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede Kayseri'nin gelişimi, yerel yönetim çalışmaları ve yürütülen hizmetler ele alındı.

Ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşirken, Başkan Büyükkıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Kayseri'mize hoş geldiniz. Sizleri Kayseri'mizde görmekten tabi ki onur duyuyoruz' dedi.

Çavuşoğlu'nun bakanlığı döneminde Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Büyükkılıç, 'Dışişleri Bakanlığınız döneminde ülkemizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, temsil boyutunda hepimizin gururu oldunuz, yüz akımız oldunuz, gerek Avrupa'da gerekse dünyada. O açıdan biz sizleri seviyoruz. Alanya'mızın, Antalya'mızın güzel insanlarına, buradan Çavuşoğlu ailesine ayrıca selamlarımızı gönderiyoruz' diye konuştu.

Önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kayseri'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, 'Sevdiğimiz bir şehir, sevdiğimiz insanların olduğu şehir, bunun başında da zaatiliniz geliyor. Kayseri'mize uzun yıllar hizmet ediyorsunuz. Belediyecilik anlamında sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek bir şehir. Her türlü hizmet bakımından, bir taraftan devletimiz, bir tarafta sizler yerelde gayret ediyorsunuz. Girişimci iş adamlarımız da gururumuz, memleketimize, ülkemize çok büyük katkılarınız var' diye konuştu.

Ziyarette Çavuşoğlu'na ayrıca Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da eşlik etti.