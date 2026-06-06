Çevre Haftası nedeniyle Çanakkale'de deniz dibi temizlik çalışmalarında ilginç cisimler denizden çıkarıldı. Denizden çıkan 'Sigara İçilmez' tabelası ise pes dedirtti.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çevre Haftası, çevre koruma bilincinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen bir dizi etkinlik ile kutlanıyor.

Karina Deniz Kültürü Merkezinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında ilk olarak, Öğr. Gör. Dr. Gençtan Erman Uğur ve Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Deniz Liman İşletmeciliği Programı öğrencilerinin katılımıyla sahil temizliği gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Muharrem Erkek başta olmak üzere Belediye Meclis Üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve hemşehrilerin katıldığı etkinlikte kıyı alanlarında çevre temizliğinin önemine dikkat çekildi.

Karina Kültür Merkezi'ndeki çevre temalı diğer etkinlikleri de ziyaret eden Başkan Erkek, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Etkinlikler kapsamında Doç. Dr. Kenan Saatçioğlu ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı geri dönüşüm temalı 'Atkı Çözgü' Tekstil Sergisi, Doç. Dr. Gülşah Polat Turhan ve Arş. Gör. Şule Öztürk tarafından gerçekleştirilen 'Tişörtünü Getir, Doğa İçin Dönüştür: Tişört Baskı Tasarım Atölyesi, Prof. Dr. Adnan Ayaz, Doç. Dr. Alkan Öztekin, Öğr. Gör. Dr. Gençtan Erman Uğur ve Gemici Umut Tunçer eşliğinde Gemici Düğümleri Atölyesi ile Dr. Lale Çavuldur tarafından gerçekleştirilen Doğal Taşlardan Mandala Etkinliği de ilgi gördü.

Yat Limanı'nda Yüzey ve Dip Temizliği

Çevre Haftası kapsamında, Çanakkale Valiliği Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi iş birliğinde Yat Limanı'nda yüzey ve dip temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Doç. Dr. Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Muharrem Erkek başta olmak üzere il protokolü ve davetliler katıldı. Etkinlik kapsamında dalgıçlar yüzey ve dipteki atıkları temizlerken, deniz kirliliğiyle mücadelenin önemine dikkat çekildi.

Barış Kafe'de de Etkinlikler Düzenlendi

Program kapsamında 4 Haziran Perşembe günü de Barış Kafe'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İlk olarak Eğitmen Serap Okta eşliğinde step ve aerobik etkinliği düzenlenirken, Kağıt Sanatçısı Dr. Lale Çavuldur tarafından gerçekleştirilen Kağıt İleri Dönüşüm Atölyesinde katılımcılar geri dönüşümün yaratıcı yönlerini deneyimleme fırsatı buldu. Sanatçı ve Ekolojik Tasarımcı Kübra Köprülüoğlu Aşanlı'nın yürütücülüğünü üstlendiği 'Mutfakta ve Bedende Dönüşüm: Sıfır Atık ve Kompost Atölyesi'nde ise kompost uygulamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.