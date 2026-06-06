Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı makamında ağırladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette ilçede hayata geçirilen projeleri ve sürdürülen çalışmaları anlattı.

Görüşmede Nilüfer'in öne çıkan hizmetleri ile önümüzdeki döneme ilişkin planlar da ele alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

Başkanlık makamındaki ziyaretin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve müdürlerin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kentin gündemine dair değerlendirmelerde bulunuldu.