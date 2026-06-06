Kayseri Talas Belediyesinin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', yaz mevsimiyle birlikte haziran ayında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

KAYSERİ (İGFA9 - Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Kayseri Talas'ın Harman Mahallesi Meydanı'na her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyon, yarın yine tezgâh açıyor.

Gerek el işi çalışmalar gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu pazara, vatandaşların yine yoğun katılım göstermesi bekleniyor.