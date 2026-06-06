Yurdun büyük bir bölümünde yağmur beklenirken, bazı illerde yer yer sağanak yağış olarak görülecek. Kıyı kesimlerinde ise güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve kuzeybatısı, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre bu akşam saatlerinde Bilecik il geneli ile Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Bursa'nın doğu çevrelerinde bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 18°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya'nın kuzey çevrelerinde bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevrelerinde bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 15°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 14°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BARTIN 17°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA 15°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE 16°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 17°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 20°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.