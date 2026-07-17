Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte otobüslerde klima denetimlerini sıklaştırdı.

ANKARA (İGFA) - Otobüs İşletme Daire Başkanlığı denetim ekipleri tarafından EGO otobüsleri ile Özel Halk Otobüslerinde gerçekleştirilen kontrollerde özellikle yaz aylarında klima sistemlerinin aktif kullanımı titizlikle denetlenirken, araçların teknik durumu ve hizmet standartları da düzenli olarak inceleniyor.

KLİMA DENETİMLERİ ÖNCELİKLİ

Denetim ekipleri, araçların klima ve havalandırma sistemlerinin hava koşullarına uygun şekilde çalıştırılıp çalıştırılmadığını sahada ve araç takip sistemleri üzerinden kontrol ediyor.

Arızalı klimalarla sefere çıkılmasına veya klimaların çalıştırılmamasına izin verilmezken, tespit edilen eksiklikler için sürücü ve işletmeciler hakkında idari işlem uygulanıyor.

Klima kontrollerinin yanı sıra sürücülerin kılık kıyafet ve görev disiplini, duraklara nizami yanaşmaları, araç içi temizlik ve hijyen, engelli erişim sistemleri, bilgilendirme sistemleri ile psikoteknik belgeleri de denetimler kapsamında inceleniyor.