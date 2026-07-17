CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel de katılarak son görevlerini yerine getirdi.
ANKARA (İGFA) - Antalya'da vefat eden geçmiş dönem CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da bugün son yolculuğuna uğurlandı.
CHP Genel Başkanı sıfatıyla cenaze çelenk göndererek katılım sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ise Olcay Baykal'ın cenaze törenine yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Olcay Baykal için Karşıyaka Camii'nde düzenlenen cenaze namazı sonrasında Baykal'ın naaşı, Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kemal Kılıçdaroğlu da defin törenine katılarak Baykal ailesinin acısını paylaştı.