Kayseri Bünyan’da eski pazar yeri meydanına dün Ay Yıldızlı Millilerimiz ile Avusturya arasında oynanan milli mücadele öncesi vatandaşların birlik ve beraberlik içinde maç izleyerek heyecan ve coşkuyu bütünlük içerisinde kutlamak amacıyla Bünyan Belediyesi'nce dev ekran kuruldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in talimatı ile Bünyan Belediyesince sosyal medya hesaplarından Eski Pazar Yeri Meydanı’na dev ekran kurularak milli heyecanın birlikte yaşanacağı duyurularak katılan vatandaşlar için Türk Bayrakları hazırlandı. Vatandaşların yoğun katılımı ile büyük bir heyecan ve coşku içerisinde dev ekranda izlenen müsabakada A Milli Takımımız Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek Çeyrek Final turuna kalmaya hak kazandı. Birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olarak izlenen müsabakadan geriye renkli görüntüler kaldı.

Müsabaka sonrası açıklama yapan Başkan Metin, ‘’Kazandığımız bu önemli galibiyetin gururlu mutluluğu içerisindeyiz. Ay Yıldızlı Millilerimizi hemşehrilerimizle birlikte tüm Türkiye gibi tek yürek olarak destekledik. Bu heyecanı zaferle taçlandırdığımız için çok mutluyuz. Hazırladığımız organizasyona büyük ilgi ve katılım gösteren değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Ayyıldızlı Millilerimize EURO 2024 Çeyrek Final turunda başarılar diliyorum. Tebrikler Bizim Çocuklar’’ ifadelerini kullandı.