Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin merakla beklediği Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'nde tarihi bir sürecin kapılarını araladıklarını belirterek, 65 hektarlık dev dönüşüm alanı için 'Şehir için Argıncık'ta ne olsun istersiniz?' diyerek yeni bir dönemi müjdeledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin çehresini değiştirecek bu vizyon projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, 'Belediye, vatandaşa hizmet eden ve vatandaşın kamu adına ulaşabildiği, dokunabildiği en yakın müesseselerden biridir. Kayseri gibi belediyecilik hizmetlerinin en üst noktada olduğu bir şehirde yapılan hizmetlerin çıtasını daha da yukarıya çıkarmak ve daha inovatif çalışmaları gün yüzüne çıkarmak kolay değildir. Ancak şükürler olsun ki göreve başladığımız günden itibaren devraldığımız bayrağı gerek sayısal verilerle, gerek vatandaş memnuniyetiyle, gerekse sahada hemşehrilerimizle birebir kurduğumuz iletişim ve istişareler neticesinde muşahıs olarak gördüğümüz bir memnuniyet mevcut. Elbette bu durum, daha fazlasını ve daha iyisini yapma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir.' ifadelerine yer verdi.

Sadece bir dönüşüm değil, adeta bir şehircilik manifestosu ortaya koyacaklarını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrin en çok beklediği kentsel dönüşüm alanlarından biri Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'dir. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla başlayan süreçte bugün planlama aşamasında önemli bir safhaya gelmiş bulunuyoruz. Hatta sahaya çıkma noktasında henüz takvimlendirmediğimiz bir konuyu da buradan ifade etmek istiyorum. Vatandaşımıza sorma noktasında, Argıncık Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde yer alan yaklaşık 600 bin metrekarenin üzerinde yani 65 hektarlık alanla ilgili olarak Kayseri'de, Kocasinan ve Argıncık bölgesinde ne olması gerektiğini, hangi ihtiyaçların öncelikli olduğunu, şehircilik vizyonu açısından buraya neler katılması gerektiğini doğrudan vatandaşlarımıza soracağız. Meclis üyelerimizle birlikte sadece Argıncık'ın konuşulacağı, Argıncık'ın tartışılacağı bir süreç yürüteceğiz. Allah nasip ederse bu yılın ikinci yarısından itibaren sahaya çıkacak, vatandaşlarla anlaşmaların yapılacağı, projelerin izah edilip anlatılacağı bir döneme gireceğiz. Böylece fiilen karşılıklı iletişim, istişare ve görüşmelerin başlayacağını ifade etmek isterim.' diye konuştu.

Kayseri tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden biri olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Argıncık, şehrin geleceğini şekillendirecek, Kayseri tarihinin en büyük dönüşüm kararıdır' diyerek sözlerini noktaladı.