Meteoroloji, Türkiye genelinde etkili olacak yağışlara karşı uyardı. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise kar, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Nisan Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İzmir'in kuzeyi dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış beklenirken, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, ayrıca günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Yetkililer, özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batısı ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağışlara dikkat çekti. Akşam saatlerinden sonra ise Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güneyi ve Elazığ'da yağışların şiddetini artırması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise zaman zaman 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski nedeniyle üreticilerin tedbirli olması istendi.

Meteoroloji, vatandaşların kuvvetli yağış, rüzgar ve olası doğal afetlere karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.