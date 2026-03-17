Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen Açık Hava Buz Pateni Pisti 16 Mart'ta kapılarını açıyor. Tesis, açılışa özel olarak bayram sonuna kadar tüm Kayserililere ücretsiz hizmet verecek.

KAYSERİ (İGFA) - Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri ve 2029 Dünya Spor Başkenti adayı olan Kayseri'de spor yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sporu tabana yayma ve vatandaşları farklı spor branşlarıyla buluşturma hedefi doğrultusunda, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan Açık Hava Buz Pateni Pisti hizmete açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilecek olan tesis, 16 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışa özel olarak planlanan uygulama kapsamında pist, bayram sonuna kadar tüm Kayserililere ücretsiz olarak hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım, yalnızca bir spor tesisi olmanın ötesinde, Kayseri'nin spor alanındaki vizyonunu güçlendiren önemli projeler arasında yer alıyor. Şehrin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda geliştirilen tesis, özellikle gençlerin ve çocukların buz sporlarıyla tanışmasına da imkân sağlayacak.

Modern altyapısı ve güvenli kullanım alanlarıyla dikkat çeken açık hava buz pisti, hem amatör hem de profesyonel spor meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla birlikte sporu dört mevsim yaşanabilir bir şehir kültürü haline getirmeyi hedefliyor.

Pisti kullanmak isteyen vatandaşlar, online rezervasyon sistemi üzerinden üyelik oluşturabilecek. Seans planlamaları ise sistem üzerinden 'Millet Bahçesi Şubesi' seçilerek yapılabilecek. Rezervasyon ve üyelik sistemi 15 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla aktif hale getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., tüm Kayserilileri bu yeni spor deneyimini yaşamaya davet ederek, 'Buz hazır, heyecan hazır, Kayseri hazır' mesajını paylaştı.