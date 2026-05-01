Konya Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2'ncisi gerçekleştirilen 'Konya İl Birinciliği Tenis Turnuvası' tamamlandı. 4 farklı yaş kategorisinde sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda tenis tutkunları bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Kapalı Tenis Kortu ev sahipliğinde 22-30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada, Tekler Kadın ve Tekler Erkek olmak üzere 18+, 30+, 40+ ve 50+ yaş kategorilerinde sporcular madalya mücadelesi verdi.

Karatay Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuvada 179 sporcu centilmen bir atmosferde şampiyonluk için yarıştı.

Karatay Kapalı Tenis Kortu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Karaca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Karatay İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Samur, hakemler, sporcular ve aileleri katıldı.

TENİSÇİLERDEN TEŞEKKÜR

Turnuva boyunca sporcular, organizasyonun hem tesis kalitesi hem de düzen açısından üst düzeyde olduğunu belirterek Karatay Belediyesi'ne, Türkiye Tenis Federasyonu'na ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Katılımcılar, Karatay'da böyle bir organizasyonda yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sporcular ayrıca, Karatay Kapalı Tenis Kortu'nun Konya için önemli bir spor yatırımı olduğunu vurgulayarak turnuvanın gelecek yıllarda da devam etmesini temenni etti.

ÖZÇELİK: TENİS KORTU BÖLGE SPORUNA KATKU SUNUYOR

Karatay'da önemli bir spor yatırımının hayata geçirildiğini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Karatay İlçe Müdürü Ömer Özçelik, tenis kortunun bölge sporuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden Özçelik, sporun gelişimine yönelik verilen desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ömer Özçelik, 'Belediye Başkanımız Hasan Kılca Bey'e, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına teşekkür ediyoruz. Spora verdiği destek, gelişim ve süreklilik adına ortaya koyduğu yaklaşım bizim için çok kıymetli. Bu düşüncelerle turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

KILCA: KARATAY TENİSE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın farklı spor branşlarında olduğu gibi tenise de güçlü bir şekilde ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya'nın en büyük kapalı tenis kortuna sahip olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Kılca, farklı organizasyonlar ile Karatay'da sportif faaliyetlerin gelişimine katkı sunduklarını söyledi.

Kılca, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana Karatay'ımızı sporun merkezi haline getirmek için önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Tenis de bu vizyonumuzun önemli bir parçası. İlçemizde böyle organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımızın centilmence mücadelesi bizleri gururlandırdı. Karatay, şehrimizin teniste buluşma noktalarından biri olma yolunda hızla ilerliyor. Turnuvaya katılım sağlayan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.