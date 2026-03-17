Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Makaralı Yay U-21 Erkekler Kategorisi müsabakalarında Nevşehir Belediyesi sporcuları önemli dereceler elde etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Okçuları takım halinde Bronz madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası yarışması 11-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularımız Bekir Çilli, Doruk Aras Feralan ve Mehmet Burak Çetin'den oluşan okçuluk takımımız makaralı yay U-21 erkekler kategorisinde Türkiye 3.sü oldu.

Türkiye Üçüncüsü olan Nevşehir Belediyesi SK okçularını ve antrenörlerini tebrik eden Başkan Arı 'Nevşehir'imizi ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil eden, azimleriyle bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum. Antalya'dan Türkiye 3.sü olarak dönen okçularımız bizleri ve Nevşehir'i gururlandırdılar. Bu üstün başarılar, hem bizleri gururlandırıyor hem de diğer gençlere ilham veriyor. Nevşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz' dedi.