İSTANBUL (İGFA) - A Millilerimiz, 24 yıl aradan sonra katılacağı FIFA Dünya Kupası finalleri öncesinde hazırlıklarını özel maçlarla sürdürecek.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlık programı kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Millilerimiz, ikinci hazırlık maçında ise 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile mücadele edecek.

Teknik ekip için önemli bir prova niteliği taşıyan bu karşılaşmalar, takımın turnuva öncesi form durumunu görme açısından kritik önem taşıyor.

TFF, hazırlık maçlarının oynanacağı stadyumlar ve başlama saatlerinin ise ilerleyen günlerde netleşeceğini duyurdu.

https://twitter.com/MilliTakimlar/status/2050229238419120475