Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde bu sezon fırtına gibi eserek 1.Lig'e yükselen Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile şampiyonluk maçına çıkacak.

SAKARYA (İGFA) - Bu yıl Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde hem normal sezonu lider bitiren hem de Play-Off serisini kaybetmeden geçerek adını 1.Lig'e yazdıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, şampiyonluk maçına çıkıyor.

RAKİP KEÇİÖREN BAĞLUM

Büyükşehir Basketbol'un finaldeki rakibi, 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Keçiören Belediyesi Bağlumspor oldu. İki güçlü ekip, Play-Off Final müsabakasında kozlarını paylaşacak.

FİNAL İSTANBUL'DA

Şampiyonluk mücadelesi, 2 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da bulunan Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma, TBFTV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

SEZONU KUPAYLA KAPATMAK İSTİYORLAR

Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken Büyükşehir Basketbol, bu önemli karşılaşmayı kazanarak başarılı geçen yılı şampiyonluk kupasıyla tamamlamayı hedefliyor.