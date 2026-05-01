Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin bütün spor branşlarında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, 'Trabzon'u bu noktaya getiren en önemli unsur, amatör sporun bu şehre kattığı güçtür' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen programda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, amatör spor kulüp başkanları ve delegeler yer aldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda Zeki Kurt yeniden başkan seçildi.

TRABZON TÜM BRANŞLARDA ÖNEMLİ ALTYAPIYA SAHİP

Trabzon'un spor kültürüne vurgu yaparak amatör sporun şehrin temel dinamiği olduğunu ifade eden Başkan Genç, '1977 yılından itibaren Trabzonspor'umuzun ve amatör sporun gelişmesi için emek ortaya koyan, gayret gösteren ve bu anlamlı gün vesilesiyle daha önce bu kurumu yöneten, ebediyete irtihal etmiş kıymetli başkanlarımız Orhan Çobanoğlu'nu, Osman Saka'yı ve Zeki Erkuloğlu'nu rahmetle ve şükranla anıyorum. Bugün 154 kulübümüzle Trabzon amatörüne hizmet eden güçlü bir çatı kuruluşumuz var. Trabzon'un çok güçlü yönleri var, biz güçlü bir şehriz. Değerlerimizin ve güzelliklerimizin çoğu zaman farkına varamasak da dışarıdan bakıldığında bu gücün daha net görüldüğünü biliyoruz. Sporun merkezi olan bu şehir, amatör ve profesyonel tüm branşlarda önemli bir altyapıya sahip. Türkiye'de bu anlamda sayılı şehirlerden biriyiz. Trabzon'u bu noktaya getiren en önemli unsur ise amatör sporun bu şehre kattığı güçtür' dedi.

AMATÖRE DESTEK VERMEK VAZİFEMİZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Trabzonspor bu şehrin ve ülkemizin markasıysa, bu bir araya gelmiş güçlü sermayenin değil, amatör ruhun eseridir. Bu anlayış Trabzonspor'un temelidir. Bugün tek listeyle gidilen bu kongrede Zeki Kurt başkanlığında oluşan birliktelik de bunun bir göstergesidir. Kulüplerimizin buraya kendi evleri gibi gelmesi çok kıymetli. Toklu'daki sahalarımızın ihalesini yaptık, ancak hala önemli ihtiyaçlarımız var. Özellikle Çukurçayır, Boztepe ve Değirmendere bölgelerine hitap edecek yeni saha arayışımız sürüyor. Trabzon'un amatör sporu şehrimize değer katıyorsa, bu şehrin belediye başkanı olarak benim bu alana destek vermem bir lütuf değil, bir vazifedir. Bugüne kadar böyle davrandık, bundan sonra da Trabzonspor'umuzun dinamik altyapısı olan amatör sporumuza destek vermeye devam edeceğiz. Zeki Kurt başkanımıza ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum.'