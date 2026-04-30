Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-15 Futbol Takımı, dün oynadığı baraj maçını kazanarak, Kocaeli'ni U-15 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'nın genç futbolcularından büyük başarı. Bu sezon oynadıkları grup müsabakalarında zirvede yer alan ve Türkiye Şampiyonası için play-off oynamaya kazanan, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U-15 Futbol takımı, bu başarısını taçlandırdı.

Mücadele ettiği 5 takımlı play-off grubunda 5 maç sonunda 10 puan toplayan ÇESK U-15, Türkiye Şampiyonası için baraj maçında rakibi Çayırtepespor'la karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf olan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-15 Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve sporcuları maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'ni temsil edecek takımlar arasına adını yazdıran ÇESK u-15'in bu başarısı, ilçede büyük bir sevinç yaşattı. Yapılacak kura çekiminin ardından Sakarya, Düzce ya da Eskişehir'de oynanacak Türkiye Şampiyonası'nda ter dökecek genç sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Çayırova Belediyesi, konu hakkında yaptığı açıklamada, 'Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanarak, bizleri gururlandıran ÇESK u-15 Futbol takımımızın sporcularını ve teknik heyetini tebrik ediyor, şimdiden Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.