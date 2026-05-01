Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Altınordu Ağrı Futbol Okulu, 19 Mayıs'ta Batman'da düzenlenecek Altınordu Bölge Karması organizasyonu için başvurusunu yaptı.

Organizasyona Altınordu Futbol Okulu sporcularının katılması planlanırken, Batman'da birçok squad ekibinin de yer alacağı belirtildi. Ağrı'dan katılacak sporcuların bölgesel izleme müsabakalarında kendilerini gösterme fırsatı bulacağını ifade eden Altınordu Ağrı Futbol Okulu Antrenörü Önder Tunay, futbol okulunun Ağrı'da önemli bir hizmet verdiğini söyledi.

SPORCULAR BÖLGESEL MÜSABAKALARA HAZIRLANIYOR

Antrenör Önder Tunay, 7-14 yaş aralığındaki sporcularla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, hafta sonları Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tesislerinde temel futbol eğitimleri verdiklerini kaydetti. Tunay, sporcuların sadece antrenmanlarla değil, Altınordu tarafından bölgesel olarak düzenlenen izleme müsabakalarına katılarak da gelişim gösterdiğini ifade etti. Bölge illerindeki takımlarla karşılıklı mücadelelerin planlandığını söyleyen Tunay, bu çalışmalarla hem sporcuların tecrübe kazanmasını hem de bölgesel birlik anlayışının güçlenmesini hedeflediklerini dile getirdi.