Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Koleji Rams ile eşleşen Konya Büyükşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde çıktığı serinin ilk maçını rahat kazandı. Sarı-siyahlılar, Selçuklu Belediyespor Salonu'nda oynanan mücadeleden 102-80 galip ayrıldı. Serinin ikinci maçı 3 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak.

KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Koleji Rams ile karşılaşan Konya Büyükşehir Belediyespor, serinin ilk maçını sahasında rahat bir galibiyetle kazandı.

Rakibine tüm periyotlarda büyük üstünlük kuran sarı-siyahlılar, Selçuklu Belediyespor Salonu'nda oynanan mücadeleden 102-80 galip ayrıldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Pakistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi
Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı atışlarla büyük çekişmeye sahne oldu: 27-21. İkinci periyotta rakibinin direncini Alp-Williams-Coffey üçlüsüyle kıran Büyükşehir, farkı çift haneli rakamlara çıkartarak soyunma odasına 52-32'lik sonuçla girdi.

Sarı-siyahlılar, üçüncü periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı korudu: 81-60. Son periyotta iyi oyununu sürdüren Büyükşehir Basketbol, skor tabelasında üç haneli rakamı buldu ve karşılaşmadan 102-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Konya Büyükşehir Belediyespor, iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede avantajı eline aldı.

Serinin ikinci maçı 3 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele Habertürk Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

