Gaziosmanpaşa Belediyesi personeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi. Bu özel günü çalışanlarla bir arada geçiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, personel tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne özel hazırladığı program, adeta şenlik havasında geçti. Belediyenin farklı birimlerinde çalışan personelleri bir araya getiren kutlamalarda, hem birlik mesajı verildi hem de bayramın ruhunu yansıtan görüntüler ortaya çıktı.

PERSONELDEN TEZAHÜRATLI KARŞILAMA: “SÖZÜNÜN ERİ, ERAY BAŞKAN İLERİ”

Program alanında bir araya gelen belediye çalışanları, Başkan Vekili Eray Karadeniz’i coşkulu tezahüratlarla karşıladı. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleşen karşılamada, ‘sözünün eri, Eray Başkan ileri’ sloganları yükseldi. Personel, kutlamalar boyunca halay ve horon çekerek bayram sevincini birlikte yaşadı. Renkli anların yaşandığı etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

“İLÇEMİZ İÇİN OMUZ OMUZA ÇALIŞTIĞIMIZ PERSONELİMİZİN HAKKINI GÖZETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Hizmetlerin arkasındaki en büyük gücün çalışanlar olduğunu vurgulayan Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, “Bugünü sizlerle paylaşmak benim için sadece bir görev değil; aynı zamanda büyük mutluluk. Gururla söylemeliyim ki; ben de bir işçinin, emekçi bir babanın evladıyım. Şahsen de çocuk yaşlardan itibaren çalışan bir emekçi olarak karşınızdayım. Bizim önceliğimiz daima sizler oldunuz. İlk olarak belediyenin personeli mutlu olacak ki, bu güzel ilçeye birlikte hizmet edebilelim. İlçenin dört bir yanında gece gündüz demeden alın teri döken, emek veren sizlersiniz. Gaziosmanpaşa’nın her köşesinden bizlere memnuniyet getiren, buna vesile olan bu büyük ekipten Allah razı olsun. Hakkınızı gözetmeye, devam edeceğiz, bundan endişeniz olmasın. Her birinizle yol yürümekten gurur duyuyorum. İnşallah çok daha iyi işleri hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

Şenlik atmosferinde geçen program, yemek ikramı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Gün boyunca devam eden etkinliklerde personel hem yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verdi hem de mesai arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı. Samimi sohbetlerin, müzik ve oyunların eşlik ettiği kutlama, çalışanlar arasındaki dayanışma ve aidiyet duygusunu pekiştirirken, günün sonunda ortaya çıkan birlik tablosu memnuniyetle karşılandı.