Kayseri'nin üretim ve istihdamda yükselen yıldızı Kayseri Serbest Bölge'de (KAYSER A.Ş.) 2025 yılının son yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılında yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi ile 2026 yılında yapılacak olan hizmetlerin istişaresi gerçekleşti.

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'nin rol model işler yaptığını belirterek şunları söyledi: 'Kayseri Serbest Bölge olarak 2025 yılının son toplantısını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir yıl boyunca Kayseri'nin ihracatına yön veren, Kayseri'nin yaklaşık dörtte bir ihracatının ortaya çıktığı Kayseri Serbest Bölge'de çok şükür işler yolunda gidiyor. Birçok yatırımlar hayata geçiyor. Özellikle Serbest Bölgemizin son yıllarda yapmış olduğu en büyük altyapı çalışmasını son aşamaya getirmiş bulunuyoruz. Gerekli yolların kilit parke ve asfalt yapımı ile birlikte 2026 yılında altyapı çalışması tamamlanmış olacak. Geçtiğimiz dönemde güneş enerjisi santralleri kurduk, kiralanabilir hangarlar yaptık, açılabilir yolların tamamını açmış olduk, altyapı çalışmalarının %70 oranında tamamı bitmiş oldu. Bunlarla birlikte giriş kapımız yapılmış oldu, kantarlarımız yapılmış oldu, yeni tesislerimizin tamamı bitmiş oldu. Kayseri Ticaret Odası Başkanımıza, Sanayi Odası Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz burada emanetçi olarak tüm hissedarların haklarını korumak, Kayseri'nin ihracatının ve üretiminin gelişmesi için çalışmak durumundayız. Kayseri Serbest Bölge şu anda 19 serbest bölge içerisinde rol model olan, en önde olan bir bölge haline gelmiştir. İnşallah 2026 yılı da Kayseri Serbest Bölge ve Kayseri açısından en iyi şekilde geçecek. Altyapı çalışmalarımızın hepsinin hazırlığını yaptık. Yaptığımız çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun inşallah.'

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Serbest Bölge'nin ihracat konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek; 'Kayseri Serbest Bölge son dönemlerde inanılmaz bir atakla altyapısını oldukça iyi hale getirdi. Arıtma tesisinden kanalizasyon sistemine, elektrik altyapısından suyuna kadar bütün altyapısı hemen hemen bitmiş durumda. 2026 yılında sanayicilere daha iyi hizmet vermek, aynı zamanda KAYSER A.Ş.'nin hissedarları ile ilgili iyi haberler vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Serbest Bölge ihracat konusunda önemli bir noktamız Kayseri'de. İnşallah bu vesileyle ihracatın artmasına bir katkımız olur.' diyerek Yönetim Kurulu Başkanı Palancıoğlu'na ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise, 'Sanayicilerimize daha rahat iş yapabilme kolaylığı sağlamak, konfor alanını geliştirmek için yıl boyunca bütün eksiklikler tamamlanmış durumda. 2026 yılının daha çok ihracat, daha çok istihdam, daha çok ekonomiye kazanç verilebilecek bir yıl olmasını diliyorum. Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na ve yönetimine teşekkür ediyorum.' dedi.