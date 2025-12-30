Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25 Aralık 2025 tarihli 50'ye yakın kararı, 30 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de (Sayı: 33123) yayımlanarak yürürlüğe girdi

ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarını doğrudan etkileyen çok sayıda kararı tek bir yayında topladı. Kurul'un 25 Aralık 2025 tarihli 50'ye yakın kararı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Resmi Gazete'de duyuruldu.

Elektrik piyasasında sayaç kontrol, kesme-bağlama ve güvence bedelleri yeniden belirlendi.

Özellikle elektrik faturalarındaki sayaç ve güvence bedellerindeki artışlar, dağıtım şirketleri ve tüketicileri doğrudan etkileyecek. Tek fazlı sayaç kontrol bedeli yaklaşık 194 TL, akım trafolu sayaçlar için 246 TL seviyelerine yükseltildi.

Tüketici gruplarına göre güvence bedelleri de güncellendi (örneğin konut, ticarethane, sanayi abone grupları için farklı oranlar).

İdari para cezaları 2026 yılı için yüzde 25,49 yeniden değerleme oranı uygulanarak artırılırken, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında usulsüzlük, lisans ihlali, tüketici hakları ihlali gibi fiillere uygulanacak cezalar bu oranda yükseltildi.

Ayrıca idari para cezalarındaki yüzde 25,49'luk artış ise sektördeki denetim ve uyum maliyetlerini yükseltecek nitelikte.

İlgili kurul kararının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz