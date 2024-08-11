Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu katılımcılardan tam not aldı. KAYMEK kursiyerleri sunulan imkândan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde her kesimden vatandaşa dokunan zengin içerikli mesleki eğitim ve kurs hizmetlerini aralıksız şekilde sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş., (KAYMEK) Türk İşaret Dili Kursu ile de vatandaşların işitme engeli bulunan bireylerle sağlıklı şekilde iletişim kurabilmesine katkı sunuyor.

Bu kapsamda, KAYMEK yoğun ilgi gören Türk İşaret Dili Kursu düzenledi. KAYMEK uzmanlarınca eğitim verilen Türk İşaret Dili Kursu kursiyerlerden takdir topladı.

Temel seviye ve tercümanlık seviye Türk İşaret Dili Kursu ile eğitim içeriğini sınırlandırmayan KAYMEK, Türkiye’de bir ilke imza atarak Türk İşaret Dili Kurslarında adli tercümanlık, ilk yardım ve sağlık tercümanlığı, pratik çeviri kursları ve TV çevirmenliği gibi alanlarda da çeşitlilik kattı.

KAYMEK İşaret Dili Eğitmeni Rabia Canan Gökçek, Türk İşaret Dili Kurslarında Türkiye de bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “İşaret dili, temel seviye, tercümanlık seviyesi olarak verilen bir kurstur ama biz KAYMEK’ye Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç sayesinde, onların destekleriyle beraber alanlara da girdik. Türkiye genelinde Kayseri bunda bir ilk. Alan kurslarımız, jargon eğitimlerimiz var. Aynı zamanda adli tercümanlık, ilk yardım ve sağlık tercümanlığı bunun yanı sıra pratik çeviri kurslarımız, TV çevirmenliği kurslarımızla beraber birçok alanda kurs vermekteyiz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.