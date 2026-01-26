Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kültür sanat alanındaki marka kuruluşu KAYMEK A.Ş., 2025 yılında açtığı 47 yeni kursla her yaştan vatandaşa yönelik eğitim yelpazesini daha da genişletti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerini başarıyla sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 2025 yılında hayata geçirdiği yeni kurs programlarıyla eğitimde öncü rolünü güçlendirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, vatandaşlara doğrudan hizmet sunan KAYMEK; Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezleri ile koordineli şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitimden istihdama, kişisel gelişimden kültür sanata kadar geniş bir alanda hizmet veren KAYMEK, kursiyerlere Türkiye genelinde geçerli MEB onaylı kurs bitirme belgesi sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime ve hayat boyu öğrenmeye verdiği önem doğrultusunda hazırlanan 2025 yılı yeni kursları, teknoloji, yabancı dil, el sanatları, tarım, gastronomi, kişisel gelişim ve çocuklara yönelik özel eğitim alanlarını kapsıyor.