Erciyes Kayak Merkezi’nde 15-16 Mart tarihlerinde dünya çapında ekstrem sporseverleri bir araya getirecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) için geri sayım başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şampiyonaya tüm Kayseri halkını ve motosiklet ile kayak tutkunlarını davet etti.KAYSERİ (İGFA) - Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen ve en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan şampiyona, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ve Erciyes A.Ş. destekleriyle düzenlenecek. Türkiye, Finlandiya’nın ardından Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ikinci ülke olarak bu yıl da büyük bir organizasyona imza atacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin sadece kayak tutkunlarının ilgisini çekmekle kalmayıp, aynı zamanda uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin sahip olduğu 41 kayak pisti ve modern altyapısıyla, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya son derece uygun bir yer olduğunu söyleyen Büyükkılıç, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek, tüm Kayseri halkını bu büyük etkinliğe katılmaya davet etti.