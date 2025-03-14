Edirne 2. Amatör Futbol Ligi’nde kuralar Edirne ASKF’de çekildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplam 12 takımın katılacağı Edirne 2.Amatör Lig’de Keşan temsilcilerinden Yenimuhacır spor ile Beyendikspor C Grubu’nda yer aldı.
2.Amatör Lig’de gruplar şöyle oluştu.
A Grubu
- Meriçspor
- 26 Kasımspor
- Ayşekadınspor
- Havsaspor
B Grubu
- Kurtuluş Gücü Spor
- Gazi Mihalspor
- Aslıhanspor
- Şükrüpaşaspor
C GRUBU
- Mescidpaşa
- Beyendikspor
- Uzunköprü Dereköyspor
- Yenimuhacır Spor
Liglerin başlama tarihi henüz açıklanmazken Keşan temsilcilerinin mücadele edeceğ C Grubu’nda ilk hafta fikstüründe Mescidpaşa-Yenimuhacırspor ile Beyendik-Uzunköprü Dereköyspor karşılaşması bekleniyor.
Kaynak: igf