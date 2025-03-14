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Liglerin başlama tarihi henüz açıklanmazken Keşan temsilcilerinin mücadele edeceğ C Grubu’nda ilk hafta fikstüründe Mescidpaşa-Yenimuhacırspor ile Beyendik-Uzunköprü Dereköyspor karşılaşması bekleniyor.

Şansal Büyüka ve Erdal Hoş’la futbola dair söyleşi!

Şansal Büyüka ve Erdal Hoş’la futbola dair söyleşi!

2.Amatör Lig’de gruplar şöyle oluştu.

Edirne 2. Amatör Futbol Ligi’nde kuralar Edirne ASKF’de çekildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplam 12 takımın katılacağı Edirne 2.Amatör Lig’de Keşan temsilcilerinden Yenimuhacır spor ile Beyendikspor C Grubu’nda yer aldı.