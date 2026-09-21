MARDİN (İGFA) - Kayserispor'a sahasında 1-0 yenilen Mardin 1969 Spor, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Taraftarlar teknik direktör Ahmet Cingöz'ü istifaya çağırırken, Başkan Rıdvan Aşar hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Mardin 1969 Spor, rakibine 1-0 mağlup olarak ligdeki puan kayıplarını sürdürdü.

Üst üste ikinci yenilgisini alan kırmızı-lacivertli ekip, son iki haftayı puansız kapattı. Ligde 8 maç sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyete ulaşan Mardin temsilcisi, 12 puanla 7. sıraya geriledi.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde tansiyon yükseldi. Sergilenen futboldan ve alınan sonuçlardan memnun olmayan taraftarlar, teknik direktör Ahmet Cingöz'ü istifaya davet etti.

BAŞKAN AŞAR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, maçın ardından hakem yönetimini eleştirerek oyuncularının emeğinin haksız kararlarla zedelendiğini savundu. Aşar, bazı kararların maçın önüne geçtiğini ileri sürerek Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulundu. Hakemlerin baskı altında kaldığını düşündüğünü söyleyen Aşar, hatalı kararlar için de yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

TFF YAPTIRIMI BEKLENİYOR

Karşılaşmada misafir tribünde koltukların kırıldığı ve stadyumda hasar oluştuğu da bildirildi.

Olaylarla ilgili TFF'nin ve ilgili kurulların nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.