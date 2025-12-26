Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında 'Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu' işi için ihale gerçekleştirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kent genelinde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri vatandaşlara ulaştırmak için titizlikle çalışan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji teknolojilerine de yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminde her gün yeni yatırımlar yapılırken, KASKİ Genel Müdürlüğü de yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi GES ve Karpuzsekisi GES'i işletmeye alan KASKİ'de yeni GES (Ağırnas, KİBAAT-2, Şeker) kurmak için ihale gerçekleştirilecek. İhale kapsamında hazırlanacak projeyle, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretimi hedeflenirken, enerji maliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu ihale için KASKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İlgilenen istekliler, 3.000 TL tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi TR66 0001 2009 4920 0058 0004 22 (HALK BANKASI) IBAN numaralı hesabına, Sözleşme No: KASKI-PUMREP-W1 İhale Dosya bedeli için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden gönderilecektir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi sorumlu olmayacaktır. İhale dokümanının satın alınması, ihaleye teklif verilmesi için ön şarttır.

Teklifler, en geç 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar KASKİ Genel Müdürlüğü Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 186 Kocasinan / Kayseri adresine elden teslim edilecek. Elektronik tekliflere izin verilmeyecek olup, belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Teklifler, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 16:15'te, teklif sahiplerinin yetkili temsilcileri huzurunda açılacak. Öte yandan, ihaleye katılmayı planlayan firmalara yönelik ihale öncesi bilgilendirme toplantısı, bugün saat 10:00'da, KASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Yapım İşleri Şube Müdürlüğü 2. Kat, Oda No: 202 adresinde gerçekleştirilecek.'