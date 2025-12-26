Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Temmuz ayında ara zammın olmayacağının hukuken tescillendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı bin 101 TL, devlet desteği ise bin 270 TL oldu.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarları kesinleşti.

Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tebliğ edilerek yürürlüğe girdi.

NET 28.075 TL, BRÜT 33.030 TL

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret, 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında 1.101 TL olarak tespit edildi. Bu rakamla birlikte aylık brüt asgari ücret 33.030 TL, net asgari ücret 28.075,50 TL oldu

2026 yılı Ocak-Aralık döneminde asgari ücret desteği aylık 1.270 TL olarak sürdürülecek; desteğin kapsamı, usul ve esasları yeniden belirlenecek.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.