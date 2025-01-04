Kocaeli Büyükşehir öncülüğünde yapımı tamamlanan 95 Evler ile Kaşkaldere arasındaki yeni yol her kesimden tam not aldıKOCAELİ (İGFA) - Tanıtımı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyüyükakın tarafından yapılan Körfez 95 Evler ile Derince Kaşkaldere arasındaki tablo gibi yol, hem vatandaşlar hem de bölge muhtarları tarafından memnuniyetle karşılandı.

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Derince-Körfez D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Projesi, 25 Aralık Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyüyükakın tarafından tanıtılmıştı. Trafiği rahatlatan, ulaşıma konfor getiren dev proje ile adeta tabloyu andıran yol vatandaşın hizmetine sunuldu. Kavşağın bulunduğu bölgedeki trafiği oldukça rahatlatan proje, bölgede yaşayan vatandaşların ve muhtarların takdirini kazandı. Proje ile ilgili Körfez Kuzey ve Esentepe ile Derince İbni Sina Mahallesi muhtarları memnuniyetlerini dile getirdiler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

“TAHİR BAŞKAN’A TEŞEKKÜR EDERİZ”

Projenin bölgedeki trafiğin rahatlamasında çok büyük faydası olduğunu vurgulayan Körfez Kuzey Mahallesi Muhtarı Gülten Tülay, “Yukarıdaki yerleşim alanlarında bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk. Özellikle Uğur Okulları önünde. Projenin faydası çok güzel ve çok memnunuz. Bu proje bizim için çok güzel oldu. Trafiği rahatlattı. Projeden önce vatandaşların buradaki trafiğin düzene sokulması ile ilgili talepleri vardı. Okul çıkış saatlerinde aşırı derecede trafik oluşuyordu. İnsanların geç kalması, sıkışıklık olması bu konuda çok çok faydası oldu. İnsanlarımız bu konudan şikâyetçiydi. Abdülhamit Han Caddesi için çok büyük bir rahatlama oldu. Oradaki okul bayağı trafiği engelliyordu. Bu konuda mahallemizdeki insanlardan fazla şikayet alıyorduk. Bunun çözümlenmiş olduğunu görmek hoşumuza gitti. İnsanlar rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bu güzel proje için Büyükşehir Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a teşekkür ederiz” dedi.

“BÜYÜK BİR HİZMET YAPTILAR”

Vatandaşların projeden oldukça memnun olduğunu ifade eden Körfez Esentepe Mahallesi Muhtarı Muhlis Soydaş, “Son zamanda Abdülhamit Han Caddesi'nde trafik oluşturduğu için Körfez Kent kalabalığı da haliyle buraya geldi. Trafik tıkanma noktasındaydı. Çok sağolsun Körfez Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Başkanımız Tahir Büyükakın bu yola el attılar. Yıllardır kangren olan bu sorunu çözerek hem Körfez Kent girişini hem de Esentepe ve Kuzey Mahallesi girişini rahatlatarak büyük bir hizmet yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu bölgede yapılan bu eser gerçekten tarifi anlatılmayacak kadar önemi büyük olan bir proje. Burada birkaç yerde de heyelan bölgesi var. Ona rağmen istenilen en kısa zamanda ve en isabetli şekilde bu yolumuz hizmete açıldı. Mahalle olarak, muhtar olarak hepimiz memnunuz. Vesile olanlar sağ olsunlar. Mahallemiz için ve Körfez için, bilhassa Körfez’in kendisi için çok büyük bir hizmet oldu” şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN’A VE BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Hayata geçirilen projeden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Derince İbni Sina Mahallesi Muhtarı Gökhan İlden, “Yapılmış olan bu kavşaktan dolayı ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Özellikle Körfez ve Yenikent bölgesinin trafik yükünü alarak D-100’e katılımı kolaylaştırdı. Güzel bir proje. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İleride insanlar buranın yükü nasıl kaldırdığını da görecekler. Sadece bazı olumsuzluklar olabilir. Bunun için biraz sabretmelerini istiyorum. Muhtemelen bütün olumsuzluklar ilerleyen dönemde giderilecek. Hizmetlerinden dolayı bu projeye destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu kavşağın buradaki trafik yüküne çözüm olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILDI?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımını gerçekleştirdiği Kaşkaldere-95 Evler D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapım İşi projesinde 326 metrelik yeni menfez ve D-100 Karayolu’na paralel (İstanbul-İzmit istikametinde) 40 metre uzunluğunda 8,5 metre genişliğinde ilave köprü inşa edildi. Ayrıca 396 adet fore kazık 6 bin 100 metre derinliğe çakıldı. Fore kazığın yanı sıra zeminin sağlamlaştırılması için bin 530 adet DSM kullanıldı. Böylece 13 metre derinliğe kadar kolonlar oluşturulmuş oldu. Proje kapsamında D-100 altıdaki kavşak yeniden düzenlendi ve kavşaktan Yenikent’e uzanan 2x2 şeklinde cadde inşa edildi.