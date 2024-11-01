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Şu anda akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatlarında benzin 43,52 lira, motorin 43,39 lira, otogaz ise 26,75 liradan satılıyor.

IC Holding proje finansmanında bir ilke imza attı

IC Holding proje finansmanında bir ilke imza attı

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre LPG'ye gelecek zammın 71 kuruş olması yönünde.

Araç sürücüleri akaryakıt tabelalarındaki değişimi yakından takip ediyor. Akaryakıt gruplarından LPG'ye 1 Kasım Cuma'yı 2 Kasım Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt gruplarından otogaza bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor.