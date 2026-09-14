Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen Kartepe Evleri'nde 144 aile yeni yuvalarının anahtarlarını teslim aldı. Özellikle genç hak sahipleri, güvenli ve modern konutların yanı sıra sosyal donatılarla zenginleştirilen yeni yaşam alanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş.'nin modern, güvenli ve yaşanabilir konut alanları oluşturma hedefi doğrultusunda Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde hayata geçirdiği Kartepe Evleri, hak sahipleri için yeni bir yaşamın kapılarını araladı. 12 blokta 144 konuttan oluşan projede, uzun süredir ev sahibi olmanın hayalini kuran aileler düzenlenen teslim töreniyle yeni yuvalarının anahtarlarına kavuştu. Özellikle genç yaşta ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan hak sahiplerinin heyecanı törene yansırken, anahtarlarını teslim alan aileler güvenli, konforlu ve sosyal imkânlarla donatılmış yeni yaşam alanlarına ilk adımlarını attı.

GENÇLER BÜYÜKŞEHİR'LE GELECEĞE HAZIR

Kartepe Evleri'nde en genç hak sahiplerinden biri 21 yaşındaki Taha Muhammed Ünal oldu. Genç yaşta ev sahibi olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Ünal, 'Büyük bir heyecan içerisinde geçen sürecin sonunda anahtarımızı teslim aldık. Bu yaşta ev sahibi olduğum için kendimi geleceğe çok daha hazır hissediyorum. Deprem gerçeği göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir proje olması da ayrıca güven veriyor. Ailece mutlu ve huzurlu bir şekilde vakit geçireceğimiz bir siteye kavuştuk' dedi.

'BİR AN ÖNCE TAŞINMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ'

Evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Emel Adıyaman ise projenin konumu ve mimari tasarımından memnun kaldıklarını belirterek, 'Genç yaşımızda ev sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. Bu imkânı bize sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Bir an önce taşınmak için gün sayıyoruz' diye konuştu.

KONFOR VE SOSYAL YAŞAMIN BULUŞTUĞU ALAN

Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen Kartepe Evleri, yalnızca konut ihtiyacına cevap veren bir proje olmanın ötesinde, sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor. Projenin ödeme kolaylığının kendileri için önemli bir avantaj olduğunu belirten 25 yaşındaki Baturalp Çolak ise, 'Spor yapmayı çok seven biri olarak site içerisinde basketbol sahası gibi sosyal alanların olması beni ayrıca çok mutlu etti. Bu sitede yaşarken en aktif kullanacağım alanlardan biri olacak' ifadelerini kullandı.