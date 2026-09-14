Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan Cankurtaran Timi, 105 günlük yaz sezonunu sıfır can kaybıyla tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kuzey sahillerindeki can güvenliğini emanet ettiği Cankurtaran Timi, 105 günlük yaz sezonunu sıfır can kaybıyla tamamladı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 54 kilometrelik sahil şeridinde görev yapan 75 kişilik ekip, 389 boğulma vakasına müdahale etti, 110 kayıp çocuğu ailelerine kavuşturdu.

54 KİLOMETRELİK SAHİLİ KONTROL ALTINA ALDILAR

54 kilometrelik sahil şeridinde 17 hafta boyunca görev yapan ekipler, sezon boyunca 389 boğulma vakasına müdahale ederken, 110 kayıp çocuk olayında da ailelerin yardımına koştu.

46 KULEDE GÖREV BAŞINDAYDILAR

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da toplam 46 kulede görev alan ekipler, 54 kilometrelik sahil şeridini baştan sona kontrol altında tuttu.

OLAYLARA ANINDA MÜDAHALE

75 kişilik Cankurtaran Timi; 7 jetski, 1 zodyak bot ve 2 ATV ile acil durumlara hızlı şekilde müdahale etti. Gözetleme kulelerinden denizi sürekli takip eden ekipler, riskli anlarda saniyeler içerisinde olay bölgesine ulaştı.

'CAN KAYBI OLMADAN BİR SEZONU DAHA KAPATTIK'

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sahillerinde güvenli bir yaz sezonu geçirmek için ekiplerin 105 gün boyunca fedakârca görev yaptığı belirtilerek, 'Vatandaşlarımızın denizden güvenle faydalanabilmesi için sezon boyunca sahillerimizde kesintisiz şekilde görev yaptık. 54 kilometrelik sahil şeridinde gerçekleşen yüzlerce olaya ekiplerimizle hızlı şekilde müdahale ettik. Kayıp çocuklarımızı ailelerine kavuşturduk, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlarımızın yardımına koştuk. En büyük mutluluğumuz ise 105 günlük sezonu sıfır can kaybıyla tamamlamak oldu. Cankurtaran Timi'mizin özverili çalışmalarıyla bir sezonu daha geride bıraktık' denildi.

DİKKAT VE HASSASİYET ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, sezonun sona ermesiyle birlikte sahillerde Cankurtaran Timi'nin görev yapmayacağı hatırlatılarak, vatandaşların denize girerken daha dikkatli ve hassas davranmaları çağrısında bulunuldu.