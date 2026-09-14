Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve üreticilerin katma değeri yüksek ürünlerle buluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıtıldı.

Yüzde 100 hibeli olarak gerçekleştirilen destek kapsamında üreticiler; hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek, desteğin başka üreticilere ulaşmasına da katkı sunacak.

ATLI: '2025 YILINDA BAŞLATTIĞIMIZ ENGİNAR YUMRUSU DESTEĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PROJE'

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Atlı, Silifke'nin iklim ve toprak yapısının enginar üretimine uygun olduğunu ifade ederek, özellikle don riskinin bulunmadığı bölgelerde enginar üretiminin yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Enginarın ılıman bölgelere daha fazla adapte olduğunu aktaran Atlı, 'Yumruların parçalar haline getirilerek, çok sıcak olmayan eylül ayı içerisinde toprağa ekilmesini tavsiye ediyoruz. Bu aylarda ekimi yapılan ürün nisan ayı gibi hasat edilebilir' bilgisini verdi.

Projenin sürdürülebilir bir yapıda hazırlandığını da vurgulayan Atlı, '2025 yılında başlattığımız bu projeyle; destek verdiğimiz her çiftçiden 2 yıl sonra aldığımız aynı miktardaki ürünü, yeni üreticilere ulaştıracak ve böylece sürdürülebilir bir döngü yakalamış olacağız. Bu bağlamda 2026'da teslim ettiğimiz yumrulardan bin tanesini 2028'de çiftçilerimizden geri alıp, onu da yine diğer çiftçilerimizle buluşturmak istiyoruz' dedi.

'YEREL ÜRÜN ÇEŞİTLERİNİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK FARKLI PROJELERİMİZ DE DEVAM EDİYOR'

Mersin genelinde yerel ürün çeşitlerinin desteklenmesine yönelik farklı projelerin de sürdüğünü belirten Atlı, 'Mersin'de tamamen yerli veya spesifik ürün çeşitleriyle çiftçimizin yanında oluyoruz. Gülnar'da atalık nohut, leklek fasulyesi; Silifke'de yerli sarı buğday; Aydıncık'ta salatalık; Erdemli'de sırık domates; Mersin genelinde badem, ceviz, alıç, sarıulak ve gemlik zeytin fidanı gibi yerel ürünleri de çiftçilerimize yüzde 50 hibeli olarak sunuyoruz' ifadelerini kullandı.